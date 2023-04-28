Çin, Küresel Otomobil Endüstrisinde Trendlere Öncülük Ediyor

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na (Auto Shanghai 2023) katılan küresel otomobil üreticileri, Çin'in an itibarıyla küresel otomobil endüstrisinde trendlere öncülük ettiğini dile getirdi.

20 ülke ve bölgeden yaklaşık 1000 şirketin katıldığı fuarda, 1500 civarında araç sergilendi.

Maserati Büyük Çin'in Genel Müdürü Mirko Bordiga, Çin'de otomobil endüstrisinin son yıllardaki hızlı büyümesinden övgüyle bahsetti.

SES 1 (İngilizce): MİRKO BORDİGA, Maserati Büyük Çin Genel Müdürü:

"Çin'de son birkaç yılda çok sayıda yeni enerjili araç markası ortaya çıktı. Bu markaların ürettiği otomobillerin kalitesi ise şaşırtıcı."

Teknolojik ve endüstriyel dönüşümün itici gücüyle, Çin'deki otomotiv endüstrisi daha otomatik ve akıllı hale geliyor.

SES 2 (Çince): LİANG CHİSHENG, Westwell'in Qomolo Ürün Müdürü:

"Yeni enerji kaynakları ve akıllı teknolojiler, dünyada yeni enerjili ticari araçlarda yaygın olarak kullanılıyor. Bu yüzden PowerOnair adlı akıllı bir enerji hizmeti başlattık. İnovasyon ve teknik becerilerimiz, sürücüsüz teknolojimizin gelişime yardımcı olurken ürünlerimizin küresel açılımını kolaylaştırdı. Bugüne kadar ürün ve hizmetlerimiz 16 ülke ve bölgeye ihraç edildi."

Çin otomobil markaları, ürünlerini elektrikli hale getirerek hızlı şekilde yayılırken, Çin'deki pazardan hızla paylarını alıyor ve tanınmış küresel üreticilerin karşısına her zamankinden daha güçlü birer rakip olarak çıkıyorlar.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğine göre, Çin'in yeni enerjili araç (NEV) satışları 2022 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 6,89 milyon adede ulaştı. Bu rakam dünyanın en büyük otomobil pazarındaki toplam otomobil satışlarının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor Limited Şirketi'nin bir markası olan MG, Eylül ayında denizaşırı pazarları hedef alan elektrikli otomobili MG MULAN'ı piyasaya sürdü.

MG MULAN, dünya genelinde 30'dan fazla ülkenin pazarlarında alıcı buluyor.

SES 3 (İngilizce): SUPAKİJ VİSEDPAİTOON, Tayland'daki MG Sales Limited Şirketi:

"MG4 (MG MULAN) Kasım ayında Tayland'da piyasaya sürüldü ve hem basından hem de müşterilerden iyi geri dönüşler aldı. İnsanlar MG4'e sahip olmak istiyorlar, çünkü arka görüş sürüşü ve eğlenceli sürüş gibi pek çok benzersiz özelliğe sahip."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)