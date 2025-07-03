Çin, Küresel Kalkınma Finansmanında İşbirliği Çağrısı Yaptı

SEVİLLA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Maliye Bakanı Lan Fo'an, küresel kalkınma finansmanı açığının kapatılması için daha fazla uluslararası işbirliği ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Lan, salı günü İspanya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler 4. Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı'nda gelişmiş ülkeleri resmi kalkınma yardımı ve iklim finansmanı taahhütlerini tam olarak yerine getirme, Güney-Güney işbirliğini Kuzey-Güney işbirliğinin önemli bir tamamlayıcısı olarak görme, çeşitli kalkınma kaynaklarının daha yaygın şekilde kullanıma sunulmasını destekleme ve kalkınma finansmana yönelik koordineli ve düzenli kanalları genişletmeye çağırdıklarını söyledi.

Lan, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finans mimarisindeki söz hakkının ve temsilinin artırılması, yerel para birimi cinsinden finansman araçlarının kullanımının teşvik edilmesi, küresel finansal güvenlik ağının güçlendirilmesi ve etkin ve sağlam bir kalkınma finansmanı sisteminin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Lan, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının teşvik edilmesi, önde gelen ekonomilerin makroekonomik politikalarının olumsuz yayılma etkilerinin azaltılması ve kalkınma finansmanı için açık ve istikrarlı bir ortamın teşvik edilmesi gerektiğini de savunduklarını kaydetti.

İmkanları çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere aktif olarak mali destek sağladıkları ve bu ülkelere pazarlarını açarak bağımsız kalkınma kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olduklarının altını çizen Lan, küresel kalkınmaya katkıda bulunmaya ve tüm ulusların ortak refah ve ilerlemesini teşvik etmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.