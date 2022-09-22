Çin, Küresel İstikrarsızlığa Rağmen Karbon Hedeflerine Bağlı Kalacak

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Liu Dechun, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin enerji krizi nedeniyle kömür santrallerine geri dönmesiyle küresel karbon azaltma çabalarının son zamanlarda sekteye uğramasına rağmen Çin'in karbon zirvesine ulaşma ve karbon nötrlüğü elde etme hedefine bağlı kalmayı sürdüreceğini söyledi. Liu, düzenlediği basın toplantısında, "Düşük karbon dönüşümü çocuk oyuncağı değildir" dedi. Liu, Çin'in karbon hedeflerini çevre koruma ve sosyal kalkınmanın büyük resmine entegre edeceğini söyledi. Liu, ülkenin enerji kaynaklarının yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü daha ileriye taşıyacağını, enerji verimliliğini artırmak için sanayilerini bir üst düzeye çıkaracağını ve yeşil teknoloji yeniliklerini teşvik edeceğini söyledi. Perşembe günü, Çin'in 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğünü gerçekleştirme taahhüdünün ikinci yıl dönümü. Liu, bu amaca ulaşmak için iyi bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Çin, Temmuz 2021'de ulusal bir karbon piyasası başlattı ve 14 Eylül itibarıyla yaklaşık 8,6 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) değerinde 195 milyon ton toplam karbon emisyon kotası cirosuna ulaşıldı. Özellikle inşaat ve ulaşım gibi sektörlerde önemli ölçüde düşük karbonlu ilerleme sağlandı. Çin, 2021 yılına kadar kentsel alanlarda 2 milyar metrekareden fazla yeşil binayı tamamladı ve yeni enerjili araçların üretimi ve satışı açısından peş peşe yedi yıl dünya lideri oldu. Liu, ülkenin temiz ve verimli kömür tüketimini ilerlettiğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu kapasitesinde 1,1 milyar kilovatlık dünya rekoru kırdığını söyledi. Gayrisafi yurtiçi hasılada birim başına enerji tüketimi düşmeye devam ederken, karbon emisyonlarının daha fazla emilmesini sağlayacak olan ormanla kaplı alan oranı sürekli artıyor. Liu'ya göre Çin, küresel iklim yönetişimi için adil ve kazan-kazan mekanizmasını teşvik etmeye çalıştı ve gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon çabalarını destekledi.