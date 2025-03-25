Çin, Küresel İmalat Değer Zincirlerinde Liderliğini Sürdürüyor

BOAO, 25 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından açıklanan 2025 Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi Yıllık Raporu'na göre Çin, küresel imalat değer zincirlerinin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Forumun salı günü yayımladığı rapora göre Çin, 2017'den bu yana küresel ara mal ticaretinde ilk sırada yer alarak, Kuzey Amerika'yı geçiyor. 2023 yılı verilerine göre, ara mallarda Çin'e olan küresel bağımlılık yüzde 16 seviyesindeyken, bu oran Kuzey Amerika için yüzde 15 olarak kayda geçti.

Raporda, ABD'nin 2018'de başlattığı ticari anlaşmazlıkların, ülkenin küresel imalat değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmediğine de dikkat çekildi.