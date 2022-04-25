Çin, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin Uygulanması İçin Uluslararası Toplumla Birlikte Çalışmaya Hazır

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin dünyayı daha barışçıl, güvenli ve müreffeh hale getirmek için kök salmasını ve meyve vermesini sağlamak adına uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Wang, Pazar günü Halk Gazetesi'nde yayımlanan bir imzalı köşe yazısında, "Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği inisiyatif, Çin'in insanlar arasındaki barış açığını kapatmaya yönelik akıllıca bakış açısına katkıda bulunuyor ve Çin'in uluslararası güvenlik sorunlarıyla başa çıkmaya yönelik çözümünü ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Wang, inisiyatifin uluslararası toplumun dünya barışını sürdürme ve çatışma ile savaşları önlemeye dair acil ihtiyacına cevap verdiğini, dünyadaki tüm ülkelerin çok taraflılığı desteklemek ve uluslararası dayanışmayı sürdürmeye yönelik ortak arayışına uygun olduğunu ve zorlukların üstesinden gelip pandemi sonrasında daha iyi bir dünya kurmak isteyen tüm ülkelerden insanların ortak özlemine yanıt verdiğini ifade etti. Eksiksiz bir sistem ve zengin yan anlamla bu inisiyatifin Xi Jinping'in Diplomasi Üzerine Düşüncesi'nin uluslararası güvenlik alanındaki önemli bir uygulama başarısı olacağını kaydeden Wang, bunun aynı zamanda Batı jeopolitik güvenlik teorisinin reddedilişi ve aşılması olduğunu söyledi.

Wang, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin altı alandaki taahhütleri savunduğunu belirterek, bunların ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik vizyonuna bağlı kalmak, tüm ülkelerin egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygı duymaya bağlı kalmak, BM Sözleşmesi'nin amaçları ile ilkelerine uymayı sürdürmek, ülkeler arasındaki farklılıklar ile anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözümüne bağlı kalmak ve hem geleneksel hem de geleneksel olmayan nüfuz bölgelerinde güvenliği sağlamaya bağlı kalmak olduğunu kaydetti. İnisiyatifin köklerinin aynı zamanda Çin'e dair benzersiz özelliklere sahip diplomatik gelenek ve bilgeliğe dayandığını da sözlerine ekleyen Wang, "Sorumlu bir büyük ülke olarak Çin, her zaman barış, kalkınma ve iki tarafa da fayda sağlayan işbirlikleri bayrağını yukarı taşıdı, küresel barış ve güvenliğin korunmasına olumlu katkılarda bulundu ve büyük bir ülke örneği oluşturdu" dedi.

Wang, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni kapsamlı şekilde uygulayabilmek için Çin'in önerdiği önemli teklifleri ve politika hedeflerini tanıttı:

-- Birleşmiş Milletler'in otoritesi ile statüsünü sıkı sıkıya savunmak ve çok taraflılığı ortak bir şekilde uygulamak;

-- Barış görüşmelerini desteklemeye yönelik genel gidişata bağlı kalmak ve sıcak noktalara dair meselelere siyasi çözümler getirmek için ortaklaşa çalışmak;

-- Hem geleneksel hem de geleneksel olmayan bölgelerdeki güvenlik tehditlerine yanıt üretme çabalarını ortaklaştırmak ve küresel güvenlik yönetişim sistemini geliştirmek için hep birlikte çalışmak;

-- Hem kalkınma hem de güvenliği hesaba katmak ve dünya ekonomisinin güçlü bir şekilde toparlanmasını ortaklaşa şekilde desteklemek;

-- Yeni bir bölgesel güvenlik çerçevesi oluşturmak ve Asya'da barış ile istikrarı birlikte korumak için çabalamak.

Wang, Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamak, kalıcı barış ve küresel güvenliğe giden yolu döşemek ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye yönelik güçlü bir sinerji oluşturmak için tüm barışsever ve kalkınma odaklı ülkeler ve insanlarla el ele vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Xinhua / Güncel