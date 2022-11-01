Çin, Küresel Gençlik Gelişimi ve İklim Değişikliğiyle İlgili Etkinlikler Düzenliyor

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Pazartesi günü gençlerin küresel kalkınma gündemine katılımını teşvik etmek amacıyla Küresel Gençlik İklim Haftası ve Küresel Gençlik Gelişimi Eylem Planı başlatıldı.

Etkinliklere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak dünyanın dört bir yanından 300'den fazla genç delege katıldı.

Tüm Çin Gençlik Federasyonu ve Dünya Gençlik Geliştirme Forumu organizasyon komitesi tarafından başlatılan Küresel Gençlik Gelişimi için Eylem Planı, küresel çapta gençlik geliştirme projeleri için başvurular alacak. Plan dahilinde 100 başvuru seçilerek kapasite geliştirme ve değişim faaliyetleri yürütülecek.

Tüm Çin Gençlik Federasyonu Başkan Yardımcısı Fu Zhenbang, "Eylem planının, tüm dünyadaki gençleri somut eylemler aracılığıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanmasına katkıda bulunmaya ve gençlerin gelişimi konusunda deneyim alışverişi ve uluslararası işbirliğini ilerletmeye daha fazla teşvik etmesini umuyoruz" dedi.

İklim, gençlerin küresel kalkınmaya katkıda bulunabilecekleri önemli bir alan oluşturuyor. Küresel İklim Üniversiteleri İttifakı (GAUC) tarafından başlatılan Küresel Gençlik İklim Haftası, dünya çapında iklim sorunlarıyla ilgili bir dizi etkinlik düzenleyecek.

GAUC Yönetim Kurulu Başkanı ve Tsinghua Üniversitesi Başkan Yardımcısı Yang Bin, bunun gençlerin iklim eylemlerini küresel iklim yönetişiminin ilerlemesine daha somut katkılara dönüştürmek için bir mekanizma olduğunu söyledi.

Tsinghua Üniversitesi tarafından başlatılan GAUC, dokuz ülkenin üst düzey 15 üniversitesinden oluşuyor.