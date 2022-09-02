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Çin, Kuraklığın Vurduğu Taihu Gölü'nü Beslemek İçin Yangtze Nehri'nden Gelen Suyu Kullanıyor

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Çin, Kuraklığın Vurduğu Taihu Gölü'nü Beslemek İçin Yangtze Nehri'nden Gelen Suyu Kullanıyor

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Temmuz ayı ortasından bu yana Yangtze Nehri'nden ülkenin en büyük üçüncü tatlı su gölü olan Taihu Gölü'ne 608 milyon metreküp su yönlendirdiğini belirtti.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Temmuz ayı ortasından bu yana Yangtze Nehri'nden ülkenin en büyük üçüncü tatlı su gölü olan Taihu Gölü'ne 608 milyon metreküp su yönlendirdiğini belirtti. Sel mevsiminden bu yana süren yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışlardan etkilenen göldeki su seviyesinin düşmeye devam etmesi, Taihu Gölü havzasındaki su güvenliği ile ekosistemini ciddi şekilde etkiliyor. Bakanlık, azalan su kaynaklarını kontrol altına almak için 16 Temmuz'da Yangtze Nehri'nden göle su yönlendirmeye başladı. Taihu Gölü'ndeki su seviyesi 31 Ağustos itibariyle 3,12 metre olurken, su transferi öncesine göre 0,07 ila 0,12 metre arttı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Transfer edilen su günlük hayat, üretim, su transferi ve göl çevresinde ekolojinin korunmasına yönelik talebin karşılanmasına yardımcı oldu" dendi. Son hava durumu tahminlerine göre, Taihu Gölü havzasındaki yağışın Eylül ayında normal yıllardaki seviyeye yaklaşması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül su Güncel Haberler

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