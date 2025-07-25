Çin Kültürel Miras Koruma Yasalarını Güçlendiriyor

Çin Kültürel Miras Koruma Yasalarını Güçlendiriyor
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Xinhua Enstitüsü, Çin'in kültürel mirasını koruma yönündeki yasal düzenlemeleri ve yeni raporunu açıkladı. Ülkede bu alanda sağlanan hukuki destek ve yürürlüğe giren yeni yasaların önemi vurgulandı.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Enstitüsü, kültürel mirası koruma konusunda yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, Çin'in bu konuda kapsamlı bir dizi yasa ve yönetmelik hazırladığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü, cuma günü ülkenin bu alandaki çabalarını ortaya koyan "İnsan Uygarlığının Hazinelerinin Ortak Yönetimi: Yeni Çağda Çin'in Kültürel Miras Koruma Felsefesi ve Uygulamaları" başlıklı bir rapor yayımlandı.

Raporda bugüne kadar Kültürel Varlıkların Korunması Yasası ve Somut Olmayan Kültürel Miras Yasası gibi temel kanunları yürürlüğe koyan Çin'in, Çin Seddi'nin korunmasına ilişkin yönetmelikler, müzelerle ilgili düzenlemeler ve tarihi ve kültürel açıdan önemli şehir, kasaba ve köylerin korunmasıyla ilgili hükümler gibi çok sayıda idari düzenlemeyi hayata geçirdiği belirtildi.

Özellikle Mart 2025'te yürürlüğe giren, gözden geçirilmiş Kültürel Varlıkların Korunması Yasası, ikinci kez gözden geçirilişinde 19 yeni maddeyle güçlendirilirken 75 maddede de değişiklik yapıldı.

Rapora göre Çin, ülkenin kültürel mirasının korunması, muhafaza edilmesi ve kullanılmasına yönelik sağlam ve etkili bir hukuki destek sağlayan, çok katmanlı ve öncelik odaklı bir yasal çerçeve oluşturmuş durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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