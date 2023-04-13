Çin, Kültür ve Turizm Sektörlerinde Tüketimi Artırmak Amaçlı Kampanya Başlattı

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, ülkede kültür ve turizm sektörlerindeki tüketimi artırmayı hedefleyen kampanya başlatıldı.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, ülkede kültür ve turizm sektörlerindeki tüketimi artırmayı hedefleyen kampanya başlatıldı.

Bu yılın sonuna kadar devam edecek olan kampanya, halkın tüketimden yararlanmasını sağlamayı da hedefliyor. Genelgede, tüketicilere maddi destek sağlayacak ve küçük ve mikro işletmelerin karşılaştığı güçlükleri hafifletecek tedbirlerin hazırlanması ve uygulanması isteniyor.

Genelgeye göre, tüketimi teşvik etmek adına çeşitli faaliyetlerin düzenlenmesinde ülke genelindeki kültür ve turizm departmanlarının idari bölümlerinin, finans kurumları, e-ticaret platformları, yeni medya platformları ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapması isteniyor.

Genelgede ayrıca konser, müzik festivali ve sergi gibi etkinliklerin daha çok düzenlenmesi çağrısı da yer alıyor.