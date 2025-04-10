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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ABD Seyahati Uyarısı

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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çinli turistleri ABD'ye seyahat etmeden önce dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarı, Çin-ABD ilişkilerindeki gerilim ve ABD'nin iç güvenlik durumu ile ilgili endişeleri yansıtıyor.

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı çarşamba gecesi Çinli turistleri ABD'ye seyahat etmenin risklerini tam olarak değerlendirmeye ve bu ülkeye seyahat ederken dikkatli olmaya çağıran bir uyarı yayımladı.

Bakanlık bu uyarının Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde son zamanlarda yaşanan kötüleşme ile ABD'nin iç güvenlik durumu göz önünde bulundurularak yapıldığını belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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