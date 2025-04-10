Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ABD Seyahati Uyarısı

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı çarşamba gecesi Çinli turistleri ABD'ye seyahat etmenin risklerini tam olarak değerlendirmeye ve bu ülkeye seyahat ederken dikkatli olmaya çağıran bir uyarı yayımladı.

Bakanlık bu uyarının Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde son zamanlarda yaşanan kötüleşme ile ABD'nin iç güvenlik durumu göz önünde bulundurularak yapıldığını belirtti.