Çin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Çok Yönlü Desteğini Artıracak - Haberler

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yetkililer tarafından Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki küçük ve orta ölçekli şirketlerin zorlukları aşmasına yardımcı olmak amacıyla maliyetleri düşürme ve finansmanı artırma dahil olmak üzere çok sayıda politika desteğinin artırılacağı belirtildi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xu Xiaolan, Çin'in küçük ve orta ölçekli firmalarının 2022 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve geçen yılla kıyaslandığında sanayi şirketlerinin birleşik gelirinin yüzde 14,1, karının ise yüzde 6,5 arttığını söyledi.

Xu, daha küçük firmaların maliyet, finansman ve lojistikte karşılaştığı zorlukları gidermek amacıyla yerel yönetimlerin kira, kamu hizmetleri, kredi geri ödemeleri ve sosyal güvenlik primleri için destek sunmaya yönelik politikalar geliştirdiğini söyledi. Çin ayrıca, endüstriyel zincirde yer alan önemli küçük firmalarda yeniden işe başlanmasını destekleyip piyasa talebini artırırken, daha küçük firmalar için kapsayıcı kredileri artırmak ve net borçları kapatmak için çok sayıda önlem aldı. Xu, bakanlığın destekleyici politikaların uygulanmasını daha da teşvik edeceğini, küçük işletmelere borçlu olunan borçları önleyip azaltacağını, küçük, orta ve büyük şirketlerin ortak çalışmasını kolaylaştıracağını ve yüksek kaliteli küçük firmaları desteklemek için bir sistem kuracağını söyledi.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'ndan Mao Hongjun, finansman desteği açısından, Çin'in büyük devlet bankalarına bu yıl mikro ve küçük firmalara 1,6 trilyon yuan (237,31 milyar ABD doları) kapsayıcı kredi sunma konusunda yol göstereceğini söyledi. Komisyon, bankacılık ve sigorta kurumlarını verdikleri kredileri artırmaya, küçük firmalar için kredi borçlarının geri ödeme zorluklarını hafifletmeye teşvik edecek ve özel hizmetler ve sigorta ürünleri sunarak risklerle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olacak.

Xinhua / Güncel