Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Küçük İşletmelerin Kalkınmasını Hızlandırma Amaçlı Tedbirleri Açıkladı

Güncel Haberler

Çin, Küçük İşletmelerin Kalkınmasını Hızlandırma Amaçlı Tedbirleri Açıkladı

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kalkınmasını desteklemek amacıyla, bu firmaların yüksek kalitede kalkınmasını destekleyecek özel tedbirleri detaylandıran bir...

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kalkınmasını desteklemek amacıyla, bu firmaların yüksek kalitede kalkınmasını destekleyecek özel tedbirleri detaylandıran bir belge yayınlandı.

Devlet Konseyi tarafından yayınlanan belgede, ülkedeki KOBİ'lerin büyümesini istikrara kavuşturma ve rekabet gücünü artırma amaçlı 15 tedbir yer alıyor.

Bu önlemlerin yedisi, politika desteği, finansman kolaylığı ve taleplerin artışı gibi önlemler yoluyla KOBİ'lerin güçlüklerin üstesinden gelmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Özellikle büyük ölçekli işletmeler ve platform kurumları, bu işletmeler için daha fazla iş fırsatı yaratmak amacıyla KOBİ'leri hedef alan satın alma listeleri yayınlamaya ve sınır ötesinde alıcı ile satıcıları biraraya getirme faaliyetleri yürütmeye teşvik ediliyor.

Belgede, küçük işletmelerin temel rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak sekiz tedbir de sıralandı.

Belgede ayrıca, yetenek gelişimini artırma, kaliteli KOBİ'lere doğrudan finansman desteği sağlama ve bu firmaların fikri mülkiyet haklarının uygulanması ve korunmasını güçlendirme yönünde çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title