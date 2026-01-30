Çin: Küba Halkının Geçim ve Kalkınma Haklarından Mahrum Edilmesine Şiddetle Karşı Çıkıyoruz

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Küba halkını geçim ve kalkınma haklarından mahrum bırakabilecek adımlara ve insanlık dışı uygulamalara kesin şekilde karşı olduklarını söyledi.

Guo, cuma günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü imzaladığı ve Küba'ya petrol sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara ek gümrük vergileri uygulanabileceği tehdidini içeren başkanlık kararnamesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Çin, Küba'nın ulusal egemenlik ve güvenliğini savunmasını ve dış müdahaleleri reddetmesini kararlılıkla desteklemektedir" dedi.