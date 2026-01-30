Haberler

Çin: Küba Halkının Geçim ve Kalkınma Haklarından Mahrum Edilmesine Şiddetle Karşı Çıkıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba'ya yönelik yeni gümrük vergileri tehdidine karşı çıkarak, Küba halkının geçim ve kalkınma haklarını savunduğunu duyurdu.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Küba halkını geçim ve kalkınma haklarından mahrum bırakabilecek adımlara ve insanlık dışı uygulamalara kesin şekilde karşı olduklarını söyledi.

Guo, cuma günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü imzaladığı ve Küba'ya petrol sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara ek gümrük vergileri uygulanabileceği tehdidini içeren başkanlık kararnamesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Çin, Küba'nın ulusal egemenlik ve güvenliğini savunmasını ve dış müdahaleleri reddetmesini kararlılıkla desteklemektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti