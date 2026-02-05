Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Dış Güçlerin Küba'ya Haksız Müdahalelerine Karşıyız

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma konusunda tam destek verdiklerini ve dış müdahalelere karşı olduklarını açıkladı. Wang, Latin Amerika’daki karmaşık duruma da dikkat çekti.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ulusal egemenlik ve güvenliğini koruması konusunda Küba'yı kararlılıkla desteklediklerini, dış güçlerin haksız müdahalelerine karşı çıktıklarını ve Küba halkını hayatta kalma ve kalkınma hakkından mahrum bırakmaya yönelik her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Wang perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Küba Dışişleri Bakanı ve Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, Latin Amerika'daki durumun an itibarıyla karmaşık ve köklü değişikliklerden geçtiğini belirterek, eşitlik ve adaleti savunmanın, Çin dış politikasının her zaman tutarlı bir ilkesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
