Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı Güncel Haberler JİUQUAN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü iki yeni test uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı. JİUQUAN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü iki yeni test uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı. CentiSpace-1-S3/S4 test uyduları Beijing saati ile 10.24'te (TSİ 5. 24) Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi ile fırlatıldı ve planlanan yörünge ye başarıyla girdiler. Fırlatma merkezine göre bu, Kuaizhou-1A roketlerinin 17'nci görevi oldu. CentiSpace-1-S3/S4 test uydularını taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi Çin'in ku zeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) CentiSpace-1-S3/S4 test uydularını taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi Çin'in ku zeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğ raf: Wang Jiangbo/Xinhua) CentiSpace-1-S3/S4 test uydularını taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi Çin'in ku zeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğ raf: Wang Jiangbo/Xinhua) CentiSpace-1-S3/S4 test uydularını taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi Çin'in ku zeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğ raf: Wang Jiangbo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Eylül Güncel Haberler

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