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Çin, Kuaizhou-1A Roketiyle Yeni Bir Uydu Fırlattı

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Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle yeni bir uydu fırlattı. Tianxing-1 02 uydusu, belirlenen yörüngesine girdi ve uzay ortamı tespiti gibi deneyler için kullanılacak.

ÇEKİM ZAMANI: 11 Ocak 2024

1. Taşıyıcı roketin transferinin çeşitli görüntüleri

Çin, Perşembe günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 11.52'de fırlatılan Tianxing-1 02 uydusu, önceden belirlenmiş yörüngesine girdi.

Uydu esas olarak uzay ortamı tespiti gibi deneyler için kullanılıyor.

Fırlatma merkezine göre bu, Kuaizhou-1A roket serisinin 26. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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