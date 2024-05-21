Üye Girişi
Haberler

Çin, Kuaizhou-11 Y4 roketiyle dört yeni uyduyu uzaya gönderdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-11 Y4 taşıyıcı roketiyle dört yeni uyduyu başarıyla uzaya gönderdi. Fırlatma, Kuaizhou roket serisinin 32. uçuş görevi oldu.

JİUQUAN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-11 Y4 taşıyıcı roketiyle uzaya dört yeni uydu gönderdi.

Ticari roket Salı günü Beijing saatiyle 12.15'te fırlatma alanından havalandı.

Wuhan-1 uydusu ve ultra düşük yörünge teknolojili test uydusunun da içinde bulunduğu dört uydu planlanan yörüngelerine girdi.

Fırlatma, Kuaizhou roket serisinin 32. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Teknoloji Güncel Haberler

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title