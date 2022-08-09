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Çin Kripto Para Reklamları ve Spekülasyonu Üzerinde Sıkı Önlemleri Artırdı

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Çin Kripto Para Reklamları ve Spekülasyonu Üzerinde Sıkı Önlemleri Artırdı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in internet gözlem kuruluşu Salı günü, kripto paralara ilişkin spekülasyona ve dolandırıcılığa neden olacak yasadışı çevrimiçi bilgilere yönelik sıkı önlemleri artırdığını açıkladı.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in internet gözlem kuruluşu Salı günü, kripto paralara ilişkin spekülasyona ve dolandırıcılığa neden olacak yasadışı çevrimiçi bilgilere yönelik sıkı önlemleri artırdığını açıkladı. Çin Siber Uzay İdaresi'ne göre, bu yılın başlarından beri yürütülen çalışmalar halkın malını korumayı amaçlıyor. Önde gelen çevrimiçi platformları içerik sunmada sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran idare, internet kullanıcılarını kandırarak kripto para birimine ve sanal veya dijital varlıklara yatırım yapmaya yönlendiren, Weibo, WeChat ve Baidu'nun çevrimiçi topluluk hizmetlerindeki 989 hesabı kapattı. İdare, diğer yetkili kurumların ortak çabalarıyla, kripto para birimleri hakkında yanıltıcı reklam yapan veya kripto para birimleri hakkında sınır ötesi spekülasyonlar ve kripto para madenciliği hakkında bilgi yayınlayan 105 web sitesini de kapattı. Dijital para birimini içeren yasa dışı faaliyetleri engellemek için gayretlerinin süreceği sözünü veren idare, internet kullanıcılarını kripto para spekülasyonlarına karşı uyardı.

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Xinhua / Güncel

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