Çin Köyleri, Unwto Tarafından 2022'nin En İyi Turizm Köyleri Arasında Gösterildi

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Dazhai Köyü ve güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Jingzhu Köyü, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 2022'nin En İyi Turizm Köyleri arasında gösterildi.

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Dazhai Köyü ve güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Jingzhu Köyü, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 2022'nin En İyi Turizm Köyleri arasında gösterildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığ bu haberi Salı akşamı, UNWTO tarafından yeni yayınlanan 2022'nin En İyi 32 Turizm Köyü listesine atıfta bulunarak duyurdu.

Daha önce, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang ve Anhui eyaletlerindeki Yucun ve Xidi köyleri, UNWTO tarafından En İyi Turizm Köyleri arasında gösterilmişti.

UNWTO, En İyi Turizm Köyleri girişimini 2021'de başlattı.