Çin, Kovid-19'u B Sınıfı Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Önlemlerle Yönetecek

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin, salgına yönelik müdahale politikalarında büyük bir değişiklik yaparak, A Sınıfı bulaşıcı hastalıklar yerine B Sınıfı bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alma yoluyla Kovid-19'u yönetecek.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin, salgına yönelik müdahale politikalarında büyük bir değişiklik yaparak, A Sınıfı bulaşıcı hastalıklar yerine B Sınıfı bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alma yoluyla Kovid-19'u yönetecek.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir bildiride, Çin'in Kovid-19 için Çince terimini "yeni koronavirüs pnömonisi"nden "yeni koronavirüs enfeksiyonu" olarak yeniden adlandırdığı belirtildi.

Çin, 8 Ocak'tan itibaren, ülkenin bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisine ilişkin yasasına uygun olarak hastalığın yönetimini A Sınıfından B Sınıfına indirecek ve Çin Halk Cumhuriyeti Öncü Sağlık ve Karantina Yasası uyarınca yürütülen karantinaya alınabilir bulaşıcı hastalık yönetiminden çıkaracak.

Şu anda, Kovid-19, B Sınıfı bulaşıcı hastalık olarak sınıflandırılmış durumda ancak Çin'de A Sınıfı bulaşıcı hastalık için önleyici ve kontrol önlemlerine tabi tutuluyor.

Aynı gün Devlet Konseyi Kovid-19'a karşı ortak önleme ve kontrol mekanizması tarafından yayınlanan bir belgede de, en son virüs mutasyonuna, salgının gelişimine ve ülkenin salgın tepkisine atıfta bulunularak, böyle bir düzenlemeyi desteklemek için temel koşulların mevcut olduğu belirtildi.

Belgede, yetkililerin yeni koronavirüs bulaşmış kişilere yönelik karantina önlemlerini kaldıracağı ve yakın temaslıları tespit etmeyi veya yüksek riskli ve düşük riskli alanları belirlemeyi bırakacağı belirtildi.

Kovid-19 vakaları sınıflandırılmış tedavi görecek ve tıbbi bakım politikalarında zamanında bir düzenleme yapılacak. Ülke ayrıca test politikalarını ve salgın bilgi yayınlama sıklığını ve içeriğini ayarlayacak.

Belgede ayrıca, gelen yolcuları ve ithal kargoyu hedef alan hastalık kontrol önlemlerinin kaldırılacağı da belirtildi.

Yeni ayarlamanın ardından, Çin'in Kovid-19 önleme ve kontrol çabaları, halk sağlığını korumaya ve ciddi vakaları önlemeye odaklanacak. İnsanların yaşamını ve sağlığını azami düzeyde korumaya ve salgının ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkilerini en aza indirmeye yönelik tedbirler alınacak.