Çin, Kovid-19 Enfeksiyonlarına En Açık Nüfus Üzerine Anketler Yapılıyor

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) bir yetkili Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki yaşlılar ve altta yatan hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere Kovid-19 enfeksiyonlarına en açık kişileri tespit etmek amacıyla bir anket yürütüldüğünü belirtti.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) bir yetkili Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki yaşlılar ve altta yatan hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere Kovid-19 enfeksiyonlarına en açık kişileri tespit etmek amacıyla bir anket yürütüldüğünü belirtti.

Komisyonun Birinci Basamak Sağlık Departmanı Başkanı Nie Chunlei, Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, bütün yerel yönetimlerinin başta koroner kalp hastalığı, felç ve hipertansiyon gibi hastalıklara sahip olan 65 yaş ve üstü kişilerin sağlık durumları hakkında net bilgiye sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Yetkiliye göre, yaşlılar anketten sonra temel hastalıkları, yaş grupları ve Kovid-19 aşı durumuna göre sınıflandırılabilecek.

Nie, "Bu hamleyle, altta yatan hastalıklardan mustarip yaşlı insanlara yönelik sınıflandırılmış hizmetleri sağlamak, böylelikle sınırlı tıbbi kaynakları en çok ihtiyaç duyanlara yönlendirmek ve tıbbi hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini artırmak amaçlanıyor" dedi.

Yetkili, yerel yönetimlerin anketleri ülke genelinde yoğun çabalarla yürüttüklerini ve bunlar arasındaki Shanghai'da da anketin 65 yaş ve üstünde olanlar için tamamlandığını kaydetti.