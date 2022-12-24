Çin, Kovid-19 Açısından Yüksek Riske Sahip Yerlerde Tıbbi Hizmetlere Öncelik Veriyor

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Sivil İşler Bakanlığı tarafından düzenlenen bir video konferansa göre ülkede Kovid-19 salgını devam ederken yaşlı bakım tesislerinde ve sosyal yardım kurumlarında tıbbi hizmetlerin sağlanmasına öncelik vermek için harekete geçildi.

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Sivil İşler Bakanlığı tarafından düzenlenen bir video konferansa göre ülkede Kovid-19 salgını devam ederken yaşlı bakım tesislerinde ve sosyal yardım kurumlarında tıbbi hizmetlerin sağlanmasına öncelik vermek için harekete geçildi.

Toplantıda, yerel sivil işler departmanlarına, yüksek riskli yerlerde ilaç rezervlerinin, tıbbi tedavinin, sağlık hizmetlerinin, aşılama hizmetlerinin ve acil durum müdahale kapasitelerinin değerlendirilmesi gibi kapsamlı soruşturmalar yürütme talimatı verildi.

Toplantıda, yerel düzeydeki parti komiteleri ve hükümetlerin ciddi güçlüklerle karşılaşan kurumlara destek sağlamaları gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, huzurevlerinde kalan enfekte kişilerin taşınması ve tedavisi için hastanelerin tahsis edilmesi ve sosyal yardım kurumlarındaki çocuklara tıbbi bakıma özel erişim sağlanması çağrısında bulunuldu.