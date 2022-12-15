Çin, Kovid-19'a Karşı Tedavi ve İlaç Tedarikini Öncelikli Görev Haline Getirdi

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde odağını yeni enfeksiyonları engellemekten ciddi vakaları önlemeye ve tedavi etmeye kaydırırken, ilaç ve tıbbi hizmetlerin tedarikini sağlamayı da en acil görevi haline getirdi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde odağını yeni enfeksiyonları engellemekten ciddi vakaları önlemeye ve tedavi etmeye kaydırırken, ilaç ve tıbbi hizmetlerin tedarikini sağlamayı da en acil görevi haline getirdi.

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) sözcüsü mi Feng Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in salgınla mücadelede mevcut çalışma hedeflerinin insanların sağlığını korumak ve ciddi vakaları önlemek olduğunu söyledi.

Mi, her seviyedeki tıp kurumlarının salgını kontrol altına almak, enfekte hastaların tedavisi ve günlük tıbbi hizmetler konusundaki çabalarını koordine etmek için prosedürleri optimize ettiğini, kaynakları genişlettiğini ve güçlerini artırdığını söyledi.

Aynı basın toplantısında konuşan Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Zhou Jian ise, Çin'in kilit öneme sahip ilaçların üretimini artırmak için tüm gücüyle çalıştığını söyledi.

Zhou, tıbbi kurumlar ve yaşlılar için bakım evleri gibi kilit noktalara yönelik ilaç tedarikine öncelik verileceğini söyledi. İlaçların ihtiyacı olan hastalara ulaştırılmasını kolaylaştıracak çevrimiçi platformlar geliştirmek için büyük eczaneler seferber edilecek.

Ülkenin genel olarak test kitleri, aşılar ve maskelerde yeterli kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Zhou, bazı yerlerde önceki dönemlerdeki düşük talep nedeniyle test kitlerinde geçici arz sıkıntısı yaşandığını ancak üretimin yakında artmasının beklendiğini kaydetti.

NHC'den bir başka yetkili Jiao Yahui de, ateş kliniklerine ihtiyacın arttığını, ancak bu tesislerin doluluk oranının kontrol edilebilir bir aralıkta kaldığını söyledi.

Jiao, bu konuda daha fazla ateş kliniği kurmak, internet sağlık hizmetlerini teşvik etmek ve hastalar için reçete sürecini basitleştirmek gibi çeşitli önlemler alındığını belirtti.