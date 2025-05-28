Çin, Körfez Ülkeleri İçin Vizesiz Seyahat İmkanı Sunuyor

Çin, Körfez Ülkeleri İçin Vizesiz Seyahat İmkanı Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn'den umuma mahsus pasaport sahiplerine, 30 günü aşmayan seyahatler için vizesiz giriş hakkı tanıdı. Vize muafiyeti denemeleri 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn'den umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 günü aşmayan seyahatler için Çin'e vizesiz giriş hakkı tanınacağını açıkladı.

Mao çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in kısa süre önce dört Körfez ülkesi için başlattığı deneme amaçlı tek taraflı vizesiz giriş politikasına ilişkin ayrıntılı bilgi vererek vize muafiyeti denemelerinin 9 Haziran 2025 ile 8 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Sözcü, bu dört ülke vatandaşlarının iş, gezi, akraba ya da arkadaş ziyareti, kültürel etkileşim veya en fazla 30 gün süreli transit geçiş amaçlı Çin seyahatlerinde artık vize almasına gerek kalmadığını açıkladı.

Mao, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın 2018'den bu yana Çin ile karşılıklı vizesiz seyahat politikası uygulamasıyla birlikte, Çin artık tüm KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır. KİK ülkelerinden daha fazla dostumuzu Çin'i keşfetmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.