Çin, Körfez Ülkeleri İçin Vizesiz Seyahat İmkanı Sunuyor

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn'den umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 günü aşmayan seyahatler için Çin'e vizesiz giriş hakkı tanınacağını açıkladı.

Mao çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in kısa süre önce dört Körfez ülkesi için başlattığı deneme amaçlı tek taraflı vizesiz giriş politikasına ilişkin ayrıntılı bilgi vererek vize muafiyeti denemelerinin 9 Haziran 2025 ile 8 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Sözcü, bu dört ülke vatandaşlarının iş, gezi, akraba ya da arkadaş ziyareti, kültürel etkileşim veya en fazla 30 gün süreli transit geçiş amaçlı Çin seyahatlerinde artık vize almasına gerek kalmadığını açıkladı.

Mao, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın 2018'den bu yana Çin ile karşılıklı vizesiz seyahat politikası uygulamasıyla birlikte, Çin artık tüm KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır. KİK ülkelerinden daha fazla dostumuzu Çin'i keşfetmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.