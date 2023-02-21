Çin: Kore Yarımadası Meselesinde Siyasi Çözüme Bağlı Kalınmalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Kore Yarımadası meselesinde siyasi çözüm yoluna bağlı kalınması gerektiğini söyledi..

Dai Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nda gerilim ve çatışmanın bir kez daha belirgin hale geldiğini belirtirken, durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.

Dai Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, bunun ne herhangi bir tarafa yarar getireceğini ne de Çin'in görmek istediği bir durum olduğunu söyledi.

Dai, "İlgili tüm tarafları gerginliği daha da tırmandıracak ve yanlış sonuçlara yol açacak her türlü eylemden kaçınarak sakin olmaya, kontrollü davranmaya, siyasi çözüm yoluna bağlı kalmaya çağırıyoruz" dedi.

Temsilci, Kore Yarımadası sorununu içinde bulunduğu açmazdan çıkarmak için öncelikle sorunun merkezindeki güvenlik konusuna odaklanılması gerektiğini söyledi.

Dai, yarımadadaki mevcut ateşkesten barış mekanizmasına geçişten önce, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) uzun süre büyük bir güvenlik baskısı altında olup, zorluk ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

ABD ve müttefikleri, yılın başından bu yana yarımadanın çevresinde Kuzey Kore'yi hedef alan ortak askeri faaliyetlerini artırdı. Bu tür adımların Kuzey Kore için son derece kışkırtıcı olduğunu ve güvensizlik duygusunu artırdığını vurgulayan Dai, ilgili ülkelerin buna neyin sebebiyet verdiği üzerine ciddi şekilde düşünmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin DPRK ile koşulsuz diyalog kurma yönündeki istekliliğini sürekli olarak dile getirdiğini hatırlatan Dai, Washington'un bu çerçevede diyaloğu başlatmak ve sürdürmek için somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kore Yarımadası meselesini içinde bulunduğu açmazdan çıkarmak için Güvenlik Konseyi'nin yapıcı rol oynaması gerektiğini söyleyen Dai, yarımadadaki mevcut durumun son derece hassas ve karmaşık olduğu göz önüne alındığında, konseyin eylem ve müzakerelerinin tansiyonun düşürülmesi ve karşılıklı güvenin artmasına yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.