Çin, Konut Piyasasını Güçlendirmek İçin Mali Önlemler Açıkladı

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'de mali yetkililer Çarşamba günü, ülkenin emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini hızlandırmak amacıyla yaptıkları en son hamle olarak 16 maddelik bir kılavuz yayımladı.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'de mali yetkililer Çarşamba günü, ülkenin emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini hızlandırmak amacıyla yaptıkları en son hamle olarak 16 maddelik bir kılavuz yayımladı.

Çin Merkez Bankası ile Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu tarafından yayımlanan kılavuza göre, gayrimenkul geliştirme faaliyetleri için kredi arzında istikrar sağlanması ve bireysel konut kredilerine yönelik makul talebin desteklenmesi için çaba gösterilecek.

Kılavuz, konut projelerinin zamanında teslimini garanti edebilmek amacıyla, devlete ait iki kurumsal bankaya, kredi talebinde bulunan nitelikli kuruluşlara özel kredi temin etmeleri için destek sağlanacağını belirtiyor.

Ticari bankalar, gayrimenkul projelerinin satın alımı için ölçülü ve düzenli bir şekilde kredi sağlamaya teşvik edilirken, ev satın alanların aldıkları konut kredilerinin geri ödenmesinde belli koşullarda geri ödeme tarihinde uzatmalar sunulabilecek.

Kılavuz, "konut spekülasyon için değil, yaşamak içindir" ilkesini vurgulayarak, her kente özgü farklı önlemlerin alınması çağrısında bulundu.