Çin, Konteyner Trafiğinde Almanya'daki Limanların En Önemli Ortağı Olmaya Devam Ediyor

BERLİN, 10 Mart (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik İdaresi (Destatis) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in 2022 yılında konteyner trafiğinde Almanya'daki limanlar için "en önemli ortak" olmaya devam ettiğini ve ülkedeki konteyner hacminin beşte birinden fazlasını oluşturduğunu belirtti.

BERLİN, 10 Mart (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik İdaresi (Destatis) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in 2022 yılında konteyner trafiğinde Almanya'daki limanlar için "en önemli ortak" olmaya devam ettiğini ve ülkedeki konteyner hacminin beşte birinden fazlasını oluşturduğunu belirtti.

Resmi rakamlara göre geçen yıl Almanya'daki limanlarda, Çin'den gelen 3 milyon TEU'nun (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) biraz altında yük işlem gördü. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 3,2 düşüşe karşılık geliyor.

Alman limanlarındaki toplam konteyner hacmi aynı zamanda, önceki yıla göre yüzde 6,3 azalarak 13,9 milyon TEU'ya düştü. Konteyner hacmi böylece 2019'daki pandemi öncesi seviyenin altında kaldı.

Destatis'ten yapılan yazılı açıklamada, düşüşün olası nedenleri arasında "kapanma nedeniyle Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar, tedarik zinciri sorunları ve konteyner taşımacılığındaki tıkanıklık" gösterildi.

Almanya'nın 2022'deki konteyner trafiğinde öne çıkan ilk beş uluslararası ortak liman arasında üç Çin limanı yer aldı. Shanghai toplam 893.000 TEU ile en önemli ortak liman olurken, Ningbo ve Shenzhen ise sırasıyla 508.000 TEU ve 391.000 TEU ile üçüncü ve beşinci sırayı aldı.

Hamburg Limanı Pazarlama Departmanı'na göre Almanya'nın en büyük uluslararası limanı olan Hamburg Limanı, Şubat ayında Çin'in açık ara en büyük ticaret ortağı olduğunu açıklamıştı. Buna göre limanda geçen yıl, 2021'deki orandan biraz daha az olarak, Çin'den gelen 2,46 milyon TEU yük işlem gördü.

Destatis'e göre Çin yedi yıldır art arda Almanya'nın en önemli ticari ortağı oldu. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2022 yılında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 artarak 297,9 milyar euroya (315,8 milyar ABD doları) ulaştı.