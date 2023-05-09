Çin, Konsolosluk Diplomatını Sınır Dışı Etme Kararı Alan Kanada'yı Şiddetle Kınadı

OTTAWA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Kanada Büyükelçiliği, Çinli konsolosluk yetkilisinin ülkeyi terk etmesini isteyen Kanada'yı şiddetle kınadı.

Çin Büyükelçiliği'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Kanada, bazı politikacılar ve medya tarafından yayılan sözde "Çin müdahalesi" söylentilerine dayanarak Çin'in Toronto Başkonsolosluğu'nda görevli konsolosluk yetkilisini istenmeyen kişi ilan etti.

Açıklamada bu durumun uluslararası hukuku, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ve ikili anlaşmaları ciddi şekilde ihlal etmekle kalmayıp Çin-Kanada ilişkilerini de sabote ettiği belirtildi. Çin'in olayı şiddetle kınayarak kesinlikle karşı çıktığı ve Kanada'yı sert şekilde protesto ettiği de ifade edildi.

Açıklamada "Çin tarafı kararlı şekilde karşı önlemler alacak, Kanada ise bundan doğabilecek tüm sonuçlara katlanmak durumunda kalacaktır" sözlerine yer verildi.

Çin Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Çin'in başka ülkelerin içişlerine asla müdahale etmediğine işaret etti. Sözde "Çin müdahalesi" ithamlarının tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, Çin'in bu suretle büsbütün karalanmak istendiği ve ideolojik önyargılarla siyasi manipülasyon yapıldığı ifade edildi. Kanada tarafından yapılan bu tür provokasyonların, Çin diplomatik ve konsolosluk personelinin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

Açıklamada, Kanada'daki Çinli diplomatik ve konsolosluk personelinin, ilgili uluslararası ve ikili anlaşmalar çerçevesinde her zaman görevlerini yerine getirdiğine işaret edildi. Kanada'nın, Çin'in diplomatik ve konsolosluk personelinin meşru haklarını korumak yerine Çin karşıtı güçlerin yaydığı söylentilere göz yummayı, bu söylentileri yansıtmayı ve Çin konsolosluk yetkilisine karşı aşırı eylemde bulunmayı seçtiği, Çin'in ise buna şiddetle karşı çıktığı belirtildi.

Açıklamada "Kanada'yı olabileceklerin eşiğinden dönmeye ve yanlış yolda ilerlemekten kaçınmaya çağırıyoruz. Kanada ihtiyatsız ve keyfi olarak hareket ederse, Çin'in kararlı ve güçlü tepkileriyle karşılaşacaktır" ifadesi yer aldı.