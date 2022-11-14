Çin Kömür Stokları Arz Baskısı Öncesinde Arttı

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in enerji düzenleyici kuruluşunun Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, elektrik santrallerindeki kömür stokları önemli miktarda artış kaydetti ve kış mevsimi öncesi enerji arzını güvence altına aldı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in enerji düzenleyici kuruluşunun Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, elektrik santrallerindeki kömür stokları önemli miktarda artış kaydetti ve kış mevsimi öncesi enerji arzını güvence altına aldı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, ülkenin elektrik santrallerinde kömür stokları Eylül ayından bu yana 170 milyon tonun üzerinde bulunuyor.

Enerji düzenleyici kuruluşunun yetkililerinden Liu Tao, ciddi ve karmaşık bir uluslararası enerji durumu ile karşı karşıya kalan Çin'in, istikrarlı kömür tedariki ve üretim artışını güvence altına alma çabalarını hızlandırdığını söyledi.

Düzenleyici kuruluş, 2022'nin ilk dokuz ayında büyük işletmelerin kömür üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,2 artışla 3,32 milyar tona ulaştığını, kömür üretim kapasitesinin ise bu yıl 62 milyon tondan fazla arttığını açıkladı.

Veriler ayrıca, yenilenebilir enerjinin ilk üç çeyrekte yeni kurulan elektrik kapasitesinin yüzde 78,8'ini oluşturduğunu da gösterdi.