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Çin, Kömür Nakliye Kanalının Kapasitesini Yılda 100 Milyon Tonun Üstüne Çıkardı

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Çin, Kömür Nakliye Kanalının Kapasitesini Yılda 100 Milyon Tonun Üstüne Çıkardı

TAİYUAN, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Demiryolları Taiyuan Büro Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre, Watang-Rizhao Demiryolu'nda taşınan toplam yük hacmi, 2022'de 103 milyon tonu aştı.

Çin, Kömür Nakliye Kanalının Kapasitesini Yılda 100 Milyon Tonun Üstüne ÇıkardıArşiv fotoğrafında Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletindeki Watang-Rizhao Demiryolu'nun Hongqiqu-Shuiye bölümünde çalışan bir tren görülüyor, 15 Ocak 2019. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

TAİYUAN, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Demiryolları Taiyuan Büro Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre, Watang-Rizhao Demiryolu'nda taşınan toplam yük hacmi, 2022'de 103 milyon tonu aştı. Bu, Çin'in bir enerji nakliye koridorunu daha, yılda 100 milyon tonun üzerinde kömürü işlemden geçirme kapasitesine sahip olacak şekilde iyileştirdiği anlamına geliyor.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shandong eyaletinin Watang kasabasında başlayan ve Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Rizhao limanında sona eren demiryolu, Çin'in önde gelen yedi demiryolu rotasını birbirine bağlıyor. Bu demiryolu, Çin'de kömür üreten ana bölgelere ulaşım sağlayan ağır yük kömür nakliye kanalı olarak öne çıkıyor.

Kömür nakliyesinin verimliliğini artırmaya yönelik ortak çabalar sayesinde Watang-Rizhao Demiryolu'nun yıllık nakliye hacmi sürekli artış göstererek 2020'de 73,9 tondan geçen yıl 100 milyon tonun üzerine çıktı.

Çin'in batıdan doğuya kömür nakliyesinde de önemli bir rota olan bu kanal, ülkenin enerji tüketim talebinin karşılanmasını sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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