Çin, Kömür Madenlerinin Güvenliğinde Acil İyileştirme Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Alşaa'daki bir kömür madeninin Çarşamba günü çökmesinin ardından büyük riskleri ortadan kaldırmak için ülkenin kömür madenlerinde acil güvenlik önlemleri alınmasına...

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Alşaa'daki bir kömür madeninin Çarşamba günü çökmesinin ardından büyük riskleri ortadan kaldırmak için ülkenin kömür madenlerinde acil güvenlik önlemleri alınmasına yönelik düzeltmeler yapılması emrini verdi.

Bakanlık Cuma günü, insanların can ve mal güvenliğini korumak ve sosyal istikrarı sağlamak için büyük kazaların meydana gelmesini kararlı bir şekilde önlemeye yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, kilit sektörler ve alanlarda büyük gizli güvenlik tehlikelerinin kökünü kazımak için kapsamlı denetimler ve düzeltmeler yapılması gerektiği söylendi.

Kömür madenlerinde güvenlik denetimini yoğunlaştırmak ve yasadışı madencilik, üretim ve inşaat faaliyetlerine yönelik baskıları sürdürmek için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan bakanlık, diğer yüksek riskli sektörlerde de sıkı güvenlik yönetimini ve afet önleme ile yardım çabalarını güçlendirmenin önemini vurguladı.