Çin Kömür İthalatında Gümrük Vergilerini Geçici Olarak Sıfırlıyor - Haberler

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Çin Kömür İthalatında Gümrük Vergilerini Geçici Olarak Sıfırlıyor

Xinhua - Güncel
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Çin Kömür İthalatında Gümrük Vergilerini Geçici Olarak Sıfırlıyor

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu Perşembe günü, Çin'in enerji arzını güvence altına almak için Mayıs ayından itibaren kömür ithalatına geçici olarak sıfır gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu Perşembe günü, Çin'in enerji arzını güvence altına almak için Mayıs ayından itibaren kömür ithalatına geçici olarak sıfır gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Resmi açıklamaya göre, 1 Mayıs'tan itibaren önümüzdeki 11 ay boyunca kok kömürü ve linyit kömürü dahil yedi tür kömür ürünü sıfır gümrük vergisinden yararlanacak. Şu anda, Çin'in ithal ettiği bu ürünlere uyguladığı ulusal vergi oranları yüzde 3 ile yüzde 6 arasında değişiyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Nisan, Kömür, Güncel, Haberler

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