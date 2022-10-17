Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Delegeleri Son 10 Yılda Yaşanan Değişimi Anlattı

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Pazar günü basına açıklamalarda bulunan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin delegeleri, son 10 yıllık dönemde ülkede çeşitli alanlarda kayda değer değişiklikler yaşandığını söyledi.

Astronot Wang Yaping, "2013 ve 2021'de olmak üzere iki kere uzaya gittim. Çin'in insanlı uzay programı son 10 yıllık dönemde yeni başarılar kaydetti. Daha geniş uçuş platformu ve daha uzun uçuş süresi sundu" diye konuştu.

Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan kısa kulvar patenci Wu Dajing, 10 yıl önce paten pisti eksikliğinden dolayı buzda antrenman yapmak için gece geç saatlere kadar sıra beklediği günleri halen hatırlıyor. Wu, "Kapalı paten pistlerinin sayısı 1.400'ü aştığı için bu, artık günümüzün sporcularına sorun olmuyor" ifadelerini kullandı.

Son 10 yıllık dönemde Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan kentinin endüstriyel ölçeğinin daha da büyüdüğünü ve endüstriyel yapısının daha iyi kullanılır hale geldiğini belirten kentin Parti Sekreteri Zhou Wei, kentte gelişmekte olan stratejik sektörlerin oranının yüzde 50'yi aştığını sözlerine ekledi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Rongshui Miao Özerk İlçesi'ndeki Jiangmen köyünün Parti Sekreteri Yang Ning ise 2010 yılında üniversiteden mezun olup köyüne dönmesinden bu yana kişi başına düşen net gelirin büyük artış göstermesiyle bu dağlık köyün yoksulluktan kurtulduğunu dile getirdi.

Yang, "Daha güzel ve varlıklı bir yer haline getirmek için köyde kalacağım" diye konuştu.

Devam eden kongreye katılan 2.000'in üzerindeki delege yelpazesinin temsil alanı son derece kapsamlı. Delegeler; çeşitli sektörler, idari pozisyonlar ve kurumlardan geliyor.

Kongre, 16-22 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.