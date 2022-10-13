Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Katılacak İlk Delegeler Beijing'e Geldi Güncel Haberler BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden delegeler, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere Perşembe günü başkent Beijing'e geldi. BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden delegeler, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere Perşembe günü başkent Beijing'e geldi. Bu delegeler, Perşembe günü Beijing dışından gelen ilk heyet oldu. Ülke çapında 96 milyondan fazla ÇKP üyesini temsil eden 2.200'den fazla delege, 16 Ekim'de başlaması planlanan kongreye katılmak için başkente geliyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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