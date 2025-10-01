Çin Komünist Partisi'nde Üst Düzey Atama Değişikliği

Çin'de temmuzdan bu yana kamuya açık etkinliklere katılmayan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao'nun yerine başka bir isim tayin edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bakanlık düzeyinde yönetilen Daire'nin başına Liu Ciençao'nun yerine, ÇKP Ulusal Güvenlik Komisyonu Direktör Yardımcısı Liu Hayşing atandı.

Temmuzda Cezayir'e yaptığı ziyaretten dönüşünden bu yana kendisinden haber alınmayan Liu Ciençao'nun disiplin soruşturması altında olduğu tahmin ediliyor.

Üst düzey diplomatın akıbetinin, partinin merkezi karar alma ve yürütme organı olan ÇKP Merkez Komitesinin 20-23 Ekim'de başkent Pekin'de düzenlenecek 4. Oturumu'nda açıklığa kavuşması bekleniyor.

Başka ülkelerdeki siyasi partilerle ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu

ÇKP'nin başka ülkelerdeki siyasi partilerle ilişkilerinin yürütülmesinden sorumlu Uluslararası İrtibat Dairesi, Çin'in diplomatik stratejisi için kilit önemde görülüyor.

Dairenin başına atanan Liu Hayşing, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığının farklı kademelerinde çalışmış tecrübeli bir diplomat olarak biliniyor.

Resmi biyografisine göre, 1985 yılında Çin Dışişleri Bakanlığına giren 62 yaşındaki Liu Hayşing, Tercüme Bürosu'nda çalıştığı dönemde Fransa'da yüksek lisans öğrenimi gördü.

Liu Hayşing, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nde ve Paris Büyükelçiliği'nde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, Bakanlığın Avrupa İşleri Dairesi'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük yaptı, 2015 yılında bakan yardımcılığına yükseldi.

2018'de ÇKP Ulusal Güvenlik Komisyonu Direktör Yardımcılığına atanan Liu Hayşing, o zamandan bu yana bu görevi yürütüyordu.

İkisi de eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın yerine adı geçen isimler arasındaydı

Hem görevden alınan Liu Ciençao, hem de yerine atanan Liu Hayşing, Haziran 2023'te aniden ortadan kaybolduktan sonra Temmuz 2025'te görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın yerine bakanlık için adı geçen isimler arasında yer almıştı.

Çin Gang, Haziran 2023'te aniden ortadan kaybolduktan bir süre sonra görevden alınmıştı. Akıbeti hala belirsizliğini koruyan eski Bakan'ın geçen hafta Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden "istifa ettiği" açıklanmıştı.

Halen görevdeki Dışişleri Bakanı Vang Yi, ÇKP'nin 2022'deki Ulusal Kongresi'nde partinin Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörlüğüne getirildikten sonra aynı yılın sonunda bakanlık görevini bırakmış, yerine Çin Gang atanmıştı.

Çin Gang'ın görevden alınması üzerine önceki Bakan Vang Yi, ÇKP'deki görevinin yanı sıra yeniden bakanlığı üstlenmişti.

Çin'de ÇKP Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü, Dışişleri Bakanı'nın üzerinde ve ülkenin en kıdemli diplomatı sayılıyor. Partinin Uluslararası İrtibat Dairesi de bakanlık düzeyinde yönetiliyor.