Çin Komünist Partisi Liderliği, Parti Kongresinin Kılavuz İlkelerinin Uygulanmasına Yönelik Düzenlemeler Yaptı Güncel Haberler BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Salı günü bir toplantı gerçekleştirerek Parti'nin 20. Ulusal Kongresi'nin kılavuz ilkelerinin incelenmesi, tanıtılması ve uygulanmasına yönelik düzenlemelerde bulundu. BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Salı günü bir toplantı gerçekleştirerek Parti'nin 20. Ulusal Kongresi'nin kılavuz ilkelerinin incelenmesi, tanıtılması ve uygulanmasına yönelik düzenlemelerde bulundu. ÇKP Merkezi Komitesi'nin merkezi, birleştirilmiş liderliğinin güçlendirilip korunmasına ilişkin yönetmeliklerin ve çalışma düzeni konusundaki sekiz maddelik kararın uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralların da görüşüldüğü toplantıya ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping başkanlık yaptı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Komünist Partisi Liderliği, Parti Kongresinin Kılavuz İlkelerinin Uygulanmasına Yönelik Düzenlemeler Yaptı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.