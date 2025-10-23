Haberler

Çin Komünist Partisi 4. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beijing'de düzenlenen toplantıda, Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın önerileri kabul edildi. Xi Jinping önemli konuşmalar yaptı.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin 4. Genel Kurul Toplantısı pazartesi-perşembe günleri Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda perşembe günü yayımlanan bildiriye göre oturuma katılan yetkililer, Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın Oluşturulmasına İlişkin ÇKP Merkez Komitesi Önerileri'ni görüşerek kabul etti.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun başkanlık ettiği toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in önemli konuşmalar yaptığı da ifade edildi.

Bildiride katılımcıların Siyasi Büro'nun çalışmaları hakkında Xi'nin sunduğu raporu dinleyip müzakere ettiği ve Xi'nin, önerilerin yer aldığı taslak hakkında açıklamalarda bulunduğu da belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

Kongre üyelerine tarihi çağrı: Böyle devam edersek sürdüremeyiz
Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
İbrahim Hacıosmanoğlu'na FIFA'dan önemli görev

İbrahim Hacıosmanoğlu'na FIFA'dan önemli görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.