Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin Birinci Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Yayınlanan bir bildiriye göre Xi Jinping, Pazar günü yapılan ilk genel oturumda Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreterliğine seçildi.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Yayınlanan bir bildiriye göre Xi Jinping, Pazar günü yapılan ilk genel oturumda Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreterliğine seçildi.

Başkanlığını Xi'nin yaptığı oturuma 20. ÇKP Merkez Komitesi'nin 203 üyesi ve 168 yedek üyesi katıldı.

Düzenlenen oturumda, Xi aynı zamanda ÇKP Merkez Askeri Komisyon Başkanı seçildi.

Oturumda, Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeliğine seçildiler.

Ayrıca, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi tarafından aday gösterilen ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği üyelerinin onaylandığı oturumda, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeleri de seçildi.

Oturumda, Merkezi Askeri Komisyon üyeleri de belirlendi.

Oturumda, 20. Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu'nun ilk genel kurul toplantısında seçilen Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu Daimi Komitesi'nin sekreteri, sekreter yardımcıları ve üyeleri onaylandı. Listeler şöyle oluştu: ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeleri (soyadlarındaki vuruş sayısı sırasına göre):

Ding Xuexiang, Xi Jinping, Ma Xingrui, Wang Yi, Wang Huning, Yin Li, Shi Taifeng, Liu Guozhong, Li Xi, Li Qiang, Li Ganjie, Li Shulei, Li Hongzhong, He Weidong, He Lifeng, Zhang Youxia, Zhang Guoqing, Chen Wenqing, Chen Jining, Chen Min'er, Zhao Leji, Yuan Jiajun, Huang Kunming ve Cai Qi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri:

Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri:

Xi Jinping

ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği üyeleri:

Cai Qi, Shi Taifeng, Li Ganjie, Li Shulei, Chen Wenqing, Liu Jinguo ve Wang Xiaohong

Merkezi Askeri Komisyon'un başkan, başkan yardımcısı ve üyeleri:

Başkan: Xi Jinping

Başkan Yardımcıları: Zhang Youxia ve He Weidong

Üyeler: Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua, Zhang Shengmin

Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu Daimi Komitesi'nin sekreteri, sekreter yardımcıları ve üyeleri:

Sekreter: Li Xi

Sekreter Yardımcıları: Liu Jinguo, Zhang Shengmin, Xiao Pei, Yu Hongqiu (bayan), Fu Kui, Sun Xinyang, Liu Xuexin ve Zhang Fuhai

Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu Daimi Komitesi'nin Üyeleri (soyadlarındaki vuruş sayısı sırasına göre): Wang Xiaoping (bayan), Wang Aiwen, Wang Hongjin, Liu Jinguo, Liu Xuexin, Xu Luode, Sun Xinyang, Li Xi, Li Xinran (Mançu etnik grubu), Xiao Pei, Zhang Shengmin, Zhang Fuhai, Chen Guoqiang, Zhao Shiyong, Hou Kai, Yin Bai (Naxi etnik grubu), Yu Hongqiu (bayan), Fu Kui ve mu Hongyu (bayan).