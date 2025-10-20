Haberler

Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi Genel Kurulu Toplandı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurulunda ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma için 15. Beş Yıllık Plan'ın taslak önerilerini sundu.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurul toplantısı pazartesi günü sabah saatlerinde Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına genel kurula çalışma raporu sunarak, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) hazırlanmasına ilişkin taslak önerilerini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
