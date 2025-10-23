Haberler

Çin Komünist Partisi, 15. Beş Yıllık Plan'ın Hedeflerini Belirledi

Güncelleme:
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'ın hedeflerini belirlemek üzere 4. Oturumunu tamamladı. Plan, sosyalist modernleşme hedefine katkıda bulunacak stratejileri içerecek.

Çin'de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Merkez Komitesi, gelecek 5 yıldaki ekonomik ve sosyal hedeflerini belirleyecek 15. Beş Yıllık Plan'ın ele alındığı 4. Oturumu'nu (plenum) tamamladı.

Xinhua'nın haberine göre, ÇKP Merkez Komitesi, 20. döneminin 4. Oturumu'nda, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'ın formüle edilmesine ilişkin parti yönetiminin önerilerinin görüşülüp onaylandığını bildirdi.

ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping, dört gün süren oturumda, partinin en yüksek yönetim organı olan Siyasi Büronun çalışma raporunu Merkez Komite'ye sunarken 15. Beş Yıllık Plan'a ilişkin öneriler hakkında görüşleri dile getirdi.

Oturumun ardından yapılan açıklamada, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan döneminin, Çin'in 2035 yılında "sosyalist modernleşmeyi tamamlama" hedefi doğrultusunda temelleri güçlendirmek ve her cephede ilerlemeler kaydetmek için kritik olacağı belirtildi.

Çin'in kalkınmasının, stratejik fırsatların yanında risk ve sınamaların bulunduğu, belirsizliklerin ve öngörülemez faktörlerin yükselişte olduğu bir evreden geçtiğine işaret edilen açıklamada, 15. Beş Yıllık Kalkınma döneminde, ÇKP'nin genel önderliğinin korunması, halka öncelik, yüksek kaliteli kalkınma arayışı, reformun kapsamlı olarak derinleştirilmesi, etkin bir piyasa ile iyi işleyen bir yönetim arasında uyum ve kalkınma ile güvenliğin birlikte güvenceye alınması ilkelerinin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

15. Beş Yıllık Plan, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Mart 2026'da yapacağı yıllık toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girecek.

ÇKP Merkez Komitesi Oturumları

Çin Komünist Partisi'nin, 5 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongresi'nde seçilen Merkez Komite, görev süresinde 7 oturum yapıyor.

Ulusal Kongre'nin hemen ardından ve aynı yılın sonunda düzenlenen 1. ve 2. Oturumlar ile sonraki kongrenin öncesinde düzenlenen 7. Oturum'da parti ve devlet organlarının yapılandırılması ve atamalara ilişkin kararlar alınıyor.

Reform konulu 3. Oturum'da, reform ve dışa açılma politikalarına ilişkin atılacak adımlar ve bu doğrultudaki ekonomi politikalarının yönü belirleniyor.

Beş yıllık kalkınma planlarının hedeflerine genelde 5. Oturum'da karar veriliyor. Ancak, 20. dönemde 3. Oturum'un bir yıl gecikmeyle yapılması, tarih olarak 4. Oturum'un bu konuya odaklanmasını gerektirdi.

Normalde belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. oturumlarda ise parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alınıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel



