Çin Komünist Gençlik Birliği'nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Haberler

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Çin Komünist Gençlik Birliği'nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Xinhua - Güncel
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Çin Komünist Gençlik Birliği'nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Gençlik Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen bir törenle kutlandı, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Gençlik Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen bir törenle kutlandı, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Komünist, gençlik, Pekin, Güncel, Haberler

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