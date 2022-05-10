Çin Komünist Gençlik Birliği'nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
Xinhua - Güncel
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BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Gençlik Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen bir törenle kutlandı, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Gençlik Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen bir törenle kutlandı, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
Xinhua / Güncel