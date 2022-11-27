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Çin Kobi'lerinin Performansında Ekim'de Düzelme Oldu

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Çin Kobi'lerinin Performansında Ekim'de Düzelme Oldu

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verileri, ülke ekonomisinde yılın üçüncü çeyreğinden bu yana yaşanan istikrarlı toparlanmaya paralel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) faaliyetlerinin de Ekim ayında arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verileri, ülke ekonomisinde yılın üçüncü çeyreğinden bu yana yaşanan istikrarlı toparlanmaya paralel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) faaliyetlerinin de Ekim ayında arttığını gösterdi.

Çin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği'ne göre Çin'de 3.000 KOBİ ile yapılan ankete dayanarak hesaplanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Endeksi, Ekim'de düşüşüne son vererek bir önceki ayla aynı seviye olan 88,2 değerini korudu.

Endeks, KOBİ'lerin performans ve beklentilerini ölçmek amacıyla çok sayıda alt endeksten oluşuyor.

Bu alt endeksler birçok sektör için söz konusu dönemde istikrarlı bir büyüme olduğuna işaret etti. Bunlardan inşaat ve sanayi alt endeksleri Eylül ayına göre sırasıyla 0,2 yüzde puan ve 0,1 yüzde puan arttı.

Veriler, KOBİ'lerin güven, pazar faaliyetleri ve karlarını ölçen alt-endekslerin tamamının Eylül'deki düşüşlerini Ekim ayında yükselişe çevirdiklerini de gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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