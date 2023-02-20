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Çin Kızılhaçı, Türkiye'ye İnsani Yardım Gönderdi

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Çin Kızılhaçı, Türkiye'ye İnsani Yardım Gönderdi

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği, Pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu aracılığıyla Türkiye'nin depremden zarar gören bölgelerine insani yardım gönderdi.

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği, Pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu aracılığıyla Türkiye'nin depremden zarar gören bölgelerine insani yardım gönderdi.

Acil ihtiyaç duyulan 20 ton pamuklu çadırı içeren sevkiyat, Pazartesi günü Shanghai Pudong Havalimanı'ndan yola çıktı. Türk Kızılay Derneği tarafından yönetilecek yardım, depremin vurduğu bölgelerdeki insanlara dağıtılacak.

Çin Kızılhaç Derneği, Türkiye'nin yardım ihtiyaçlarını takip edeceğini ve bu yönde elinden geldiğince destek sağlayacağını belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kızılay Türkiye Güncel Haberler

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