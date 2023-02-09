Çin Kızılhaçı, Suriye'deki Deprem Bölgesine Kurtarma Ekipleri ve Yardım Malzemesi Gönderdi

BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızıl Haç Derneği Perşembe sabahı, depremin vurduğu Suriye'deki kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için bir kurtarma ekibi ve beraberinde ilk tıbbi malzeme yardımını gönderdi.

BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızıl Haç Derneği Perşembe sabahı, depremin vurduğu Suriye'deki kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için bir kurtarma ekibi ve beraberinde ilk tıbbi malzeme yardımını gönderdi.

Derneğin Suriye Büyükelçiliği ve Suriye Kızılayı'nın talebi üzerine gönderdiği malzemeler 5.000'e yakın kişinin ihtiyacını karşılayacak.

Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi sarsan şiddetli depremlerin ardından dernek, acil insani yardım olarak hem Türk Kızılayı'na ve hem de Suriye Kızılayı'na 200.000 ABD doları nakit yardımda bulunmuştu.

Çin Kızıl Haç Derneği, iki ülkedeki afet bölgelerinde insani ihtiyaçları yakından takip edeceğini belirterek elinden gelen en iyi şekilde insani yardım sağlama taahhüdünde bulundu.