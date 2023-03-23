Çin Kızılhaçı, Malavi ve Mozambik'teki Kızılhaç Derneklerine Acil İnsani Yardım Sağlıyor

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği (RCSC), kurtarma ve afet yardımı çalışmalarını desteklemek için Malavi Kızılhaç Derneği ve Mozambik Kızılhaç Derneği'ne, nakdi acil insani yardım sağlamaya karar verdiğini açıkladı.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği (RCSC), kurtarma ve afet yardımı çalışmalarını desteklemek için Malavi Kızılhaç Derneği ve Mozambik Kızılhaç Derneği'ne, nakdi acil insani yardım sağlamaya karar verdiğini açıkladı.

RCSC, Tropikal Freddy Kasırgası'nın ağır can ve mal kayıplarına neden olduğu Malavi'deki Kızılhaç derneğine 100.000 ABD doları, Mozambik'teki Kızılhaç derneğine ise 50.000 ABD doları acil yardım gönderecek.

RCSC, durumu takip etmeye ve kapasitesi dahilinde yardım sağlamaya devam edeceğini bildirdi.