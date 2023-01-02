Çin Kızılhaç Vakfı 2022 Yılında 1,1 Milyar Yuan Bağış Topladı

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Vakfı'ndan geçen hafta yapılan açıklamaya göre vakıf, 2022 yılında 1,11 milyar yuanın (yaklaşık 161 milyon ABD doları) üzerinde bağış topladı.

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Vakfı'ndan geçen hafta yapılan açıklamaya göre vakıf, 2022 yılında 1,11 milyar yuanın (yaklaşık 161 milyon ABD doları) üzerinde bağış topladı.

Vakfın konsey toplantısında yayınlanan istatistiklere göre vakıf geçen yıl yardım faaliyetlerine 1,19 milyar yuan harcadı.

Vakfın bugüne kadar 10 milyar yuan değerinde bağış yaptığı belirtildi.

Belgede, vakfın geçen yıl insani yardım alanında lösemi veya doğuştan kalp hastalığı olan 11.000'den fazla çocuğa yardım etmek, yaklaşık 45.000 kırsal alanda tabana hizmet veren doktorları ve çocuk doktorlarını eğitmenin yanı sıra 298 organ bağışçısı aileye yardım etmek de dahil olmak üzere yeni atılımlarda bulunduğu kaydedildi.

Vakfın acil kurtarma ve yardım kapasitesi de büyük ölçüde geliştirildi. Belgede, ülkede 2.700'den fazla çok işlevli ilk yardım cihazı seti kurulduğu belirtiliyor.