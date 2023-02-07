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Çin Kızılhaç'ından Kızılay'a Destek

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Çin Kızılhaç'ından Kızılay'a Destek

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği (RCSC), Türkiye ve Suriye'nin Kızılay örgütlerine acil insani yardım olarak 200.000'er ABD doları göndermeye karar verdi.

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği (RCSC), Türkiye ve Suriye'nin Kızılay örgütlerine acil insani yardım olarak 200.000'er ABD doları göndermeye karar verdi.

Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi sarsan şiddetli depremlerde çok miktarda can ve mal kaybı meydana geldi.

RCSC Başkanı Chen Zhu, Türk Kızılayı ve Suriye Kızılayı'na taziye mektupları gönderdi.

RCSC, afet bölgelerinde yardım çalışmalarını yakından takip edecek ve ihtiyaç duyulması halinde daha fazla insani yardım sağlayacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kızılay Türkiye Suriye Güncel Haberler

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