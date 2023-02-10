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Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi Gönderdi

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Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi Gönderdi

ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Perşembe sabahı Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.

Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi GönderdiÇin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Suriye'nin başkenti Şam'a indiriliyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Perşembe sabahı Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Dernek, Suriye'ye ilk tıbbi malzemelerle birlikte, kurtarma operasyonlarına yardım etmek için bir kurtarma ekibi de gönderdi.

Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi GönderdiÇin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Suriye'nin başkenti Şam'a indiriliyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi GönderdiÇin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Suriye'nin başkenti Şam'a indiriliyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi GönderdiÇin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Suriye'nin başkenti Şam'a indiriliyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suriye Güncel Haberler

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