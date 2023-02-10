Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi Gönderdi
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ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Perşembe sabahı Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.
ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Perşembe sabahı Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Dernek, Suriye'ye ilk tıbbi malzemelerle birlikte, kurtarma operasyonlarına yardım etmek için bir kurtarma ekibi de gönderdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel