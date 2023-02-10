Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi Gönderdi Güncel Haberler ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Perşembe sabahı Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Suriye'nin başkenti Şam'a indiriliyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Perşembe sabahı Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Dernek, Suriye'ye ilk tıbbi malzemelerle birlikte, kurtarma operasyonlarına yardım etmek için bir kurtarma ekibi de gönderdi. Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Suriye'nin başkenti Şam'a indiriliyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Suriye'nin başkenti Şam'a indiriliyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) Çin Kızılhaç Derneği tarafından bağışlanan tıbbi malzemeler, Suriye'nin başkenti Şam'a indiriliyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Kızılhaç Derneği, Suriye'ye Yardım Malzemesi ve Kurtarma Ekibi Gönderdi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.