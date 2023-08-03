Çin Kızılhaç Derneği, sel felaketinden etkilenen bölgelere 20 milyon yuan yardım sağlayacak

Çin Kızılhaç Derneği, Beijing, Hebei ve Tianjin'deki sel felaketinden etkilenen insanların yeniden yerleştirilmesi ve afet sonrası yeniden inşa çalışmalarına destek olmak üzere 20 milyon yuan ayırdı.

Çin'in başkenti Beijing'in Fangshan ilçesinde bir aktarım noktasına ulaşmak için kurtarma botuna binmiş insanlar, 2 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği, Çin'in başkenti Beijing'de, Hebei eyaletinde ve Tianjin kentinde selden etkilenen insanların yeniden yerleştirilmesi ve afet sonrası yeniden inşa çalışmalarına destek olmak üzere 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) ayırdı.

Dernekten Perşembe günü yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerde aralıksız yağış ve fırtınaların sellere ve jeolojik afetlere yol açtığı ve yardım kuruluşunun, sel kontrolü ve afet yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye çalışma ekipleri gönderdiği belirtildi.

Dernek, yerel şubelerinin de ön saflarda çalışmak, kurtarma çalışmaları yürütmek ve ihtiyaç halindeki insanların yeniden yerleşmelerine yardımcı olmak üzere kurtarma görevlilerini seferber ettiğini duyurdu. ¦