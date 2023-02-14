Çin Kızılhaç Derneği'nin İkinci Deprem Yardım Sevkiyatı Suriye'ye Ulaştı Güncel Haberler BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği'nin Suriye'deki deprem bölgelerine gönderdiği insani yardım sevkiyatının ikinci partisi Pazartesi günü başkent Şam'a ulaştı. BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği'nin Suriye'deki deprem bölgelerine gönderdiği insani yardım sevkiyatının ikinci partisi Pazartesi günü başkent Şam'a ulaştı. Dernekten yapılan açıklamaya göre kışlık çadırlar, aileler için yardım paketleri, termal ceketler ve ilaçları içeren malzemeler 10.000'den fazla depremzedenin ihtiyaçlarını karşılayacak. Çin Kızılhaç Derneği şimdiye kadar Suriye'ye 15.000'den fazla depremzedenin ihtiyaçlarını karşılayacak iki parti yardım malzemesi gönderdi. Kurtarma operasyonları için gönderilen ve tıbbi malzeme içeren ilk parti geçen Perşembe günü Suriye Kızılayı'na teslim edilmişti. 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de meydana gelen büyük depremler ve artçı sarsıntılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35.000'in üzerine çıktı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Sevgililer Günü Suriye Güncel Haberler

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